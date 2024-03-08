Кримінал

У Слов’янську затримали двох інформаторів ФСБ

8 Березня 2024 11:22
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сбу
СБУ затримала інформаторів ФСБ / Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила в Донецькій області інформаторську групу ФСБ – затримано двох зловмисників, які брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська.

“Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, зокрема типу HIMARS”, – ідеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, у зоні особливої уваги армії РФ були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру. “У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти “слабкі місця” в обороні міста та “врахувати” їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку. Співробітники СБУ своєчасно ідентифікували російських інформаторів та викрили ворожі плани”, – зазначено в повідомленні.

На завершальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала російських інформаторів. Ними виявилися двоє місцевих жителів – працівник комунального підприємства та безробітний. “На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого – бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу рф. Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері”, – наведено подробиці справи в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором і чорнові “звіти” для ФСБ. Також в одного з фігурантів виявлено 90 патронів до автомата АК-74.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років в’язниці.


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