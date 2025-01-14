У Словаччині опозиція вимагає відставки уряду Роберта Фіцо

Словацька опозиція об’єдналася, щоб оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру Роберту Фіцо. Політики висловлюють невдоволення його зовнішньополітичними діями, зокрема поїздкою до Москви на зустріч із Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пише Aktuality.sk.

Лідер опозиційного руху “Прогресивна Словаччина” Міхал Шимечка звинуватив Фіцо у зміні зовнішньополітичного курсу країни та в небажанні вирішувати внутрішні проблеми. Опозиція заявляє, що не дозволить “забрати Словаччину на схід” і планує всіляко сприяти падінню уряду.

Для відставки Фіцо необхідно 76 голосів у парламенті, яких наразі не вистачає. Проте опозиція наполягає, що пошук підтримки триватиме.

22 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним. Путін прийняв Фіцо у Кремлі, переговори відбувалися у форматі “віч-на-віч”.

Після зустрічі Фіцо заявив, що про візит до Москви заздалегідь повідомив керівництво Європейського Союзу. І що його зустріч з Путіним стала реакцією на відмову президента України Володимира Зеленського від транзиту газу до Словаччини через українську територію.