Політика

У Словаччині надали захист соратнику Медведчука Марчевському, – ЗМІ

1 Травня 2024 20:06
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Медведчук, Словаччина
Колишній генеральний продюсер "112 Україна" Артем Марчевський / Фото: Wikimedia

Словаччина надала захист продюсеру заблокованого телеканалу “112 Україна” Артему Марчевському, який намагався вплинути на вибори до Європарламенту.

Про це пише словацьке видання Dennikn з посиланням на два джерела та адвоката Марчевського.

Марчевський попрямував до Чехії, яка наприкінці березня внесла його до санкційного списку через підозру в причетності до створення проросійської мережі. Однак Марчевський поїхав до Словаччини, де Міністерство внутрішніх справ надало йому тимчасовий захист.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів, сказавши, що не має конкретної інформації про окремі випадки надання тимчасового захисту.

Пізніше міністерство надіслало журналістам заяву, в якій повідомило, що тривалий час займається справою Марчевського у співпраці зі словацькою спецслужбою. У відомстві додали, що не будуть коментувати це питання «у зв’язку з діями, які тривають».


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