У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протести проти Фіцо

Десятки тисяч людей у Словаччині зібралися на площах і вулицях по всій країні 24 січня. Люди протестують проти проросійської політики популістського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це пише агенція Associated Press.

Остання хвиля антиурядових мітингів була викликана нещодавньою поїздкою Фіцо до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. До мітингів протестувальників підштовхнули й нещодавні заяви Фіцо про можливість зміни зовнішньополітичної орієнтації Словаччини та виходу з Європейського Союзу і НАТО.

«Словаччина – не Росія, Словаччина – це Європа», “Досить з нас Фіцо” і “У відставку”, – скандували протестувальники в Братиславі.

У п’ятницю мітинги відбулися у 28 місцях, що більш ніж удвічі більше, ніж два тижні тому, на тлі посилення напруженості після того, як Фіцо звинуватив організаторів і опозицію в тому, що вони контактують з невстановленою групою іноземців, які, за його словами, працюють над підготовкою державного перевороту в Словаччині.

Фіцо пов’язав свої звинувачення з секретним звітом шпигунської служби країни, відомої як SIS, який він представив у парламенті у вівторок. Деталі не були відомі, але Фіцо публічно заявив, що опозиція планує захопити урядові будівлі, заблокувати дороги, організувати загальнонаціональний страйк і спровокувати зіткнення з поліцією в рамках передбачуваного плану повалення його уряду.

Словацькі лідери заявили, що ситуація серйозна, але опозиція відкинула звіт і звинуватила SIS у зловживанні в політичних цілях.

Організатори заявили, що в їхньому протесті в Братиславі взяли участь 60 тисяч людей.