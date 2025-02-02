Політика

У січні в Харкові пошкоджено 47 будинків: наслідки атак ворога
2 Лютого 2025 11:21
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Фахівці КП «Харківспецбуд» працюють на відновленні постраждалих будинків / Фото Харківська міськрада
Фахівці КП «Харківспецбуд» працюють на відновленні постраждалих будинків / Фото Харківська міськрада

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки атак ворога на місто у січні. За його словами, хоча цей місяць був відносно спокійним, ворожі дрони продовжували завдавати шкоди.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 47 житлових будинків, вибито 144 вікна в квартирах та ще 19 – у під’їздах. Всі пошкоджені вікна вже замінено, а також відремонтовано 9 дахів, які постраждали від руйнувань.

“Кожного разу, коли місто зазнавало удару, на місця виїжджали комунальники, аварійні служби та надзвичайники. Загалом у січні працювали до 112 фахівців і 28 одиниць техніки”, – зазначив Терехов.

Міський голова підкреслив, що, попри зменшення кількості обстрілів, харків’яни продовжують відчувати наслідки війни, і місто потребує відновлення після кожного нападу.


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