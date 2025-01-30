Кримінал

У Швеції вбили активіста, який спалив Коран
30 Січня 2025 14:54
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Іракського біженця і критика ісламу, 38-річного Салвана Моміку, вбито в його будинку у Швеції, повідомили SVT.

Тіло активіста з вогнепальним пораненням виявили в його квартирі в районі Ховше в місті Седертельє поруч зі Стокгольмом. За даними ЗМІ, поліцію і швидку допомогу викликали в багатоквартирний будинок увечері 29 січня.

Незадовго до вбивства Моміка вів пряму трансляцію у тікток, деякі епізоди замаху, як припускають, могли потрапити на відео, пише Expressen.

Салван Моміка під час акції зі спаленням Корану біля посольства Ірану в Стокгольмі / Фото: EPA

Салван Моміка відомий як учасник акцій зі спаленням Корану. Він і його партнер Салван Наджем проходили обвинуваченими у кримінальній справі про розпалювання расової ненависті після того, як у 2023 році влаштували чотири акції, під час яких спалили копії Корану.

Салван Моміка переїхав до Швеції 2018 року. Восени 2023 року його посвідку на тимчасове проживання в країні анулювали, він намагався отримати притулок у Норвегії, але незабаром повернувся до Швеції, де 2024 року отримав нову посвідку на проживання. Міграційна комісія вирішила, що в разі повернення до Іраку активіст може зазнати тортур.


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