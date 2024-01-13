Кримінал

У Шостці внаслідок ракетного удару 12 тисяч квартир залишилися без опалення

13 Січня 2024 13:15
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суми, ракетний удар

Унаслідок ворожого ракетного удару по Шостці Сумської області зазнав пошкоджень інфраструктурний об’єкт, через що без теплопостачання залишилися 12 тис. квартир, повідомила у Facebook Сумська ОВА.

«Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано 7 вибухів. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

За розпорядженням начальника ОВА з резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях.

За попередньою інформацією, одна жінка зазнала поранень. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. На місці події продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.


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