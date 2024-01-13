У Шостці внаслідок ракетного удару 12 тисяч квартир залишилися без опалення

Унаслідок ворожого ракетного удару по Шостці Сумської області зазнав пошкоджень інфраструктурний об’єкт, через що без теплопостачання залишилися 12 тис. квартир, повідомила у Facebook Сумська ОВА.

«Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано 7 вибухів. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців. Станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

За розпорядженням начальника ОВА з резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях.

За попередньою інформацією, одна жінка зазнала поранень. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. На місці події продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.