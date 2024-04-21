Політика

У Севастополі знищено найстаріше рятувальне судно у світі

21 Квітня 2024 16:01
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Севастополь
Аварійно-рятувальне судно "Комуна" / Фото з відкритих джерел

Уранці 21 квітня в Севастополі російська окупаційна влада оголосила про повітряну тривогу. У мережі поширювалася інформація про вибухи. Пізніше з’явилися дані про можливий удар по одному з кораблів окупантів. Також повідомлялося про перекриття руху на Кримському мосту.

За даними ЗМІ РФ, було завдано удару по рятувальному судну для підводних човнів ВМС РФ “Коммуна”.

Спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи подію, зазначив, що “російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту”. Тому “подібні інциденти й надалі траплятимуться на об’єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму”.

Зазначимо, що “Комуна” (колиш. “Волховъ”) – найстаріше рятувальне судно у світі. Минулого року воно відзначило своє 110-річчя. Проєкт спеціалізованого двокорпусного судна було розроблено ще 1911 року на замовлення морського Генерального штабу. За основу було взято німецький катамаран-рятувальник “Вулкан”.


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