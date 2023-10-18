Суспільство

У Севастополі вибухи в районі складів зброї росіян

18 Жовтня 2023 18:39
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вибух, Севастополь

Так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв повідомив, що в районі гори Кара-Коба збили ракету, вона начебто здетонувала в полі. 

Про це повідомив Развожаєв у Telegram, Крим.Реалії, паблік “Крымский ветер

“У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей.

Усі служби приведені у стан бойової готовності. У районі Цукрової голівки – дим, рятувальники вже виїхали на місце. Інформація про пошкодження інфраструктури уточнюється”.

Місцеві пабліки повідомляють, що сирену у місті оголосили вже після вибуху, також пишуть про дим із району бухти Сухарна балка.

Видання Крим.Реалії повідомляє, що в районі вибуху розташовані як мінімум 4 склади з озброєнням, в томму числі і ракетним, армії РФ.

Пізніше Развожаєв повідомив, що, за попередніми даними в районі гори Кара-Коба збили ракету, бойова частина здетонувала на землі в полі. Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури, начебто, немає.


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