Суспільство

У Севастополі прогримів вибух

16 Листопада 2023 07:40
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крим

У четвер, 16 листопада, у Севастополі прогримів вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер“.

За інформацією каналу, над Севастополем “пролетіла ракета і пролунав вибух”.

Інші подробиці поки що не повідомляють.


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