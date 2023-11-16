У четвер, 16 листопада, у Севастополі прогримів вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер“.
За інформацією каналу, над Севастополем “пролетіла ракета і пролунав вибух”.
Інші подробиці поки що не повідомляють.
У четвер, 16 листопада, у Севастополі прогримів вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер“.
За інформацією каналу, над Севастополем “пролетіла ракета і пролунав вибух”.
Інші подробиці поки що не повідомляють.
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