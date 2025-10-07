У середу в Україні — дощі, штормовий вітер і різкий перепад температур

У середу, 8 жовтня, в Україні очікуються дощі, сильний вітер і помітний контраст температури повітря — повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Через активний південний циклон із центром над Кримом та дію атмосферних фронтів практично на всій території країни буде хмарно та волого. Найінтенсивніші опади прогнозуються на півдні, зокрема на Одещині. На сході, а також у другій половині дня на заході — істотних опадів не очікується.

Вітер посилиться до штормових поривів у південних, східних та центральних областях. На півночі він буде місцями рвучким, а на заході — помірним. Напрямок вітру — східний та північно-східний.

Температурна ситуація залишатиметься контрастною:

на заході — +9…+12°;

у центрі — від +12 у Вінниці до +19 у Дніпрі;

на півночі — +13…+16°;

на сході та південному сході — +15…+20°;

на півдні — +16…+20°, на Одещині близько +14°.

У Києві очікується хмарна, волога погода, місцями дощ, температура вдень — близько +15 градусів.

Синоптикиня радить українцям не нарікати на осінню прохолоду, а скористатися нагодою для домашнього затишку: збирати каштани, пекти медовики, готувати теплі супи й обирати модні шапки кольору темної вишні або бордо — тренди сезону.