У Сербії виступили проти обмежень продажу боєприпасів третім країнам

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч виступив за продовження продажу боєприпасів третім країнам.

За словами Вучевіча, продаж сербських снарядів “не є внеском Сербії для однієї зі сторін, що воюють”, повідомляє Agence France-Presse.

“Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США.., тому що це не заборонено і не є аморальним для нас виробляти зброю і боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна”, – додав прем’єр Сербії.

Минулими вихідними стало відомо, що Сербія збільшує продаж боєприпасів третім країнам, які потім їх відправляють в Україну. За оцінками, наданими Financial Times, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.