Суспільство

У селі під Білгородом виявили авіабомбу ФАБ-500

4 Травня 2023 17:42
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білгород

Авіабомба ФАБ-500 впала поряд із ділянкою мешканця села Головчине Грайворонського міського округу Білгородської області. Це сталося ще 25 квітня, через кілька днів після НП у Білгороді, коли через сходження боєприпасів із Су-34 дві ФАБ-500 впали на місто — одна вибухнула, друга ні.

Знайдену 25 квітня ФАБ-500 відкопали з глибини 15 метрів лише за кілька днів, а напередодні відвезли на полігон і знищили.

“500 кілограмова авіаційна бомба закопалася під землю на території приватного будинку. Його господиня почула звук удару, виявила воронку та повідомила про НП спецам. Ті евакуювали цілу вулицю (56 осіб), дочекалися кінця дощів для безпеки, розкопали та знешкодили боєприпас”, – пишуть місцеві ЗМІ.


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