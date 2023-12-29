Суспільство

У Секторі Гази загинув співак, який брав участь у відборі на “Євробачення-2024” від Ізраїлю

29 Грудня 2023 12:33
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ізраїль

Ізраїльський військовий резервіст та співак, 26-річний Шауль Грінглік, загинув у Секторі Гази. Він мав брати участь у відборі на “Євробачення-2024” від Ізраїлю.

Про це 28 грудня повідомило видання Times of Israel.

“Шауль брав участь у поточному сезоні Israel`s Rising Star і зворушив нас усіх. Ми висловлюємо наші співчуття і поділяємо глибоку скорботу членів сім’ї та друзів. Наступний епізод буде присвячений Шаулю. Світла йому пам’ять”, — йдеться у заяві Keshet Media Group, яка створює шоу.

Грінглік загинув у понеділок у північній частині Сектору Гази.

Він виступав на шоу 3 грудня під час відпустки після мобілізації. Одягнений в армійську форму з лейтенантськими нашивками, він заспівав кавер-версію нового синглу Blind Bat Ханана Бен Арі, пісню про життя з глибоким болем, і пройшов до наступного туру відбору.


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