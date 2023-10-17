У Секторі Гази гуманітарна катастрофа: води та палива залишилося на добу

Регіональний керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я для східного Середземномор’я Ахмед аль-Мандхарі заявив, що у Секторі Гази запасів води та палива залишилося на 24 години.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю AFP.

За його словами, відключення електроенергії може вивести з ладу системи життєзабезпечення: від установок з опріснення морської води до холодильних установок для харчових продуктів і лікарняних інкубаторів.

“Якщо Сектор Гази не отримає допомогу найближчим часом, лікарям доведеться готувати свідоцтва про смерть своїх пацієнтів. Відділення інтенсивної терапії, операційні, служби невідкладної допомоги та інші крила перебувають на межі колапсу”, — підкреслив Мандхарі.

Представник ВООЗ вказав, що у 22 лікарнях на півночі Сектора Гази проходять лікування понад 2 000 пацієнтів. А через брак палива та електроенергії медики змушені будуть робити “неможливий вибір” і “сортувати пацієнтів”.

“Деякі поранені “помиратимуть повільною смертю”, — додав посадовець.