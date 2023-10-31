Суспільство

У секторі Газа загинуло вже понад 8 тисяч людей

31 Жовтня 2023 14:35
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загиблі, війна, ізраїль

Кількість загиблих у результаті обстрілів у секторі Гази зросла до 8 525 осіб. Такі дані оприлюднило у вівторок підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров’я.

Про це повідомляє Anadolu.

“Серед жертв – 3 542 дитини і 2 187 жінок, ще 21 543 людини зазнали поранень”, – заявив речник міністерства Ашраф аль-Кудра.

За його словами, міністерство отримало повідомлення про 2000 людей, які все ще залишаються під завалами, в тому числі 1 100 дітей.

З минулих вихідних ізраїльська армія розширила свої повітряні і наземні атаки на сектор Гази, який перебуває під атаками з моменту несподіваного наступу палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня.


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