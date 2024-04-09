Суспільство

У Саратові підпалили “музей СВО”

9 Квітня 2024 12:43
музей, пожежа, рф
"Музей сво" / Рос.ЗМІ

У російському Саратові підпалили “музей історії “спеціальної воєнної операції. Ця спроба підпалу стала вже другою з грудня минулого року.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що невідомий вночі розбив у музеї вікно та кинув туди пляшку із запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла внаслідок пожежі, загасив черговий співробітник.

На місці було знайдено п’ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

Як додає видання, у грудні музей уже намагалися підпалити. Тоді затримали 21-річного слюсаря із Тольятті Максима Кіма.


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