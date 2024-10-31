У Ризі демонтували пам’ятник російському полководцю Барклаю де Толлі

Влада Риги демонтувала пам’ятник російському полководцю Михайлу Барклаю де Толлі, встановлений на території парку Еспланада в центрі міста.

Про це повідомив мер Риги Вілніс Кірсіс у соцмережі X.

Кірсіс опублікував кілька фотографій, зроблених увечері або вночі. На знімках видно, як навантажувальний кран знімає з постаменту майже п’ятиметрову скульптуру і кладе у вантажний автомобіль. Також під час демонтажу прибрали частину постаменту з дореволюційним написом «Генералъ-фельдмаршалъ князь Барклай-де-Толлі».

«Площа Еспланада звільнена від символу російського імперіалізму», – заявив мер Риги, коментуючи демонтаж.