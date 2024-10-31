Суспільство

У Ризі демонтували пам’ятник російському полководцю Барклаю де Толлі
31 Жовтня 2024 11:34
читать на русском →

Влада Риги демонтувала пам’ятник російському полководцю Михайлу Барклаю де Толлі, встановлений на території парку Еспланада в центрі міста.

Про це повідомив мер Риги Вілніс Кірсіс у соцмережі X.

Кірсіс опублікував кілька фотографій, зроблених увечері або вночі. На знімках видно, як навантажувальний кран знімає з постаменту майже п’ятиметрову скульптуру і кладе у вантажний автомобіль. Також під час демонтажу прибрали частину постаменту з дореволюційним написом «Генералъ-фельдмаршалъ князь Барклай-де-Толлі».

«Площа Еспланада звільнена від символу російського імперіалізму», – заявив мер Риги, коментуючи демонтаж.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Жовтня 2024 10:57

Ворог готується до механізованих штурмів у Запорізькій області, – ЗСУ
31 Жовтня 2024 12:57

The New York Times: Росія стрімко просувається на сході України
31 Жовтня 2024 11:57

Ексочільник СБУ Баканов одразу після вторгнення РФ працевлаштував у Службу свого сина, – ЗМІ
31 Жовтня 2024 09:35

Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора
31 Жовтня 2024 08:39

Росія атакувала ракетами міст через Дністровський лиман на Одещині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки