У Ризі демонтували пам’ятник російському полководцю Барклаю де Толлі

Влада Риги демонтувала пам’ятник російському полководцю Михайлу Барклаю де Толлі, встановлений на території парку Еспланада в центрі міста.
Про це повідомив мер Риги Вілніс Кірсіс у соцмережі X.
Кірсіс опублікував кілька фотографій, зроблених увечері або вночі. На знімках видно, як навантажувальний кран знімає з постаменту майже п’ятиметрову скульптуру і кладе у вантажний автомобіль. Також під час демонтажу прибрали частину постаменту з дореволюційним написом «Генералъ-фельдмаршалъ князь Барклай-де-Толлі».
«Площа Еспланада звільнена від символу російського імперіалізму», – заявив мер Риги, коментуючи демонтаж.
Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. 🇱🇻 pic.twitter.com/XubZCA1HTM— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 31, 2024