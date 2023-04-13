У розвідці вже “приблизно знають”, хто і де стратив українського військового

В українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео, яке масово поширюють у мережі, і який може бути українським військовополоненим, заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

«У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець.

Разом з тим, на уточнювальне питання ведучого Олега Галіва, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді:

«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».

У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.

Лубінець також зазначив, що, на його погляд, міжнародних механізмів покарання тих, хто вчинив цей злочин, немає. Однак, такі механізми, вважає Лубінець, є в ЗСУ та української розвідки.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня.