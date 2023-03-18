Суспільство

У розвідці спрогнозувала, чи може РФ “засипати” Україну ракетами

18 Березня 2023 14:13
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гур, ракети

Росіяни і надалі продовжуватимуть тактику ракетного терору, утім, докорінним чином це вже не вплине на українську економіку.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

“Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився відтоді як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується”, – каже Юсов.

Проте, якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні

“Вони використовують “Шахеди”, але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало”, – зазначив Юсов.

Юсов додає, що якщо говорити про “Калібри”, “Іскандери” чи “Кинджали” – то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну”.

“Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе”, – зауважив Юсов.


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