Політика

У розвідці пояснили, чим важливе звільнення Вовчанського агрегатного заводу
29 Вересня 2024 17:10
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Вовчанськ, гур
Звільнення Вовчанського агрегатного заводу / Скріншот відео ГУР

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику та забезпечення українських підрозділів, які перебувають у цьому регіоні. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

“Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії й виганяти ворога з української землі”, – додав він.

За словами Черняка, росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на смерть.

Представник ГУР зазначив, що під час операції із зачистки підприємства ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.

“Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину”, – наголосив він.

24 вересня ГУР повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян. Під час операції було взято в полон близько 20 окупантів.


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