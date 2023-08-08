У розвідці Британії пояснили, навіщо Путін посилює Росгвардію

Закон про дозвіл на отримання важкої техніки для Росгвардії, підписаний російським диктатором Володимиром Путіним, свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси формування, оскільки воно є ключовою організацією для убезпечення режиму.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у вівторок, 8 серпня.

За даними звіту, рішення посилити війська Росгвардії було прийнято після невдалого заколоту ПВК Вагнера у червні.

Формування лише на передовій налічує до 200 тис. військовослужбовців. Росгвардія була створена у 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим.

Розвідники зазначають, що незважаючи на заяву Золотова про те, що його війська нібито «відмінно» діяли під час заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, немає жодних доказів того, що Росгвардія «здійснила якісь ефективні дії» проти бойовиків. За даними звіту, саме таку «загрозу внутрішній безпеці» Росгвардія «покликана» придушити.

4 серпня російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить Росгвардії мати на озброєнні важку військову техніку, а держзакупівлі для ведення бойових дій проти України проводитимуться за спрощеною процедурою. Російське Міністерство оборони зможе укладати контракти у будь-якій формі під час закупівлі у єдиного постачальника.