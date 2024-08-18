У Ростовській області після атаки БПЛА горить нафтобаза

Безпілотники підпалили нафтобазу в Ростовській області. Як заявив губернатор регіону Василь Голубєв, БПЛА атакували південний схід області.
За його словами, силами ППО атаку нібито було відбито, «внаслідок падіння уламків» на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.
Російські телеграм-канали викладають фото і відео, на якому видно палаючий резервуар і стовп диму.
Rostov update, strike moment pic.twitter.com/LqBxe2htpf— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 18, 2024
“ЗСУшні БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області. Зараз там пожежа”, “Горить нафтобаза в місті Пролетарськ. На неї була атака дронів”, “Паливо загорілося, інформації про постраждалих немає”, – йдеться в повідомленнях місцевих телеграм-каналів.