У Ростовській області після атаки БПЛА горить нафтобаза

Безпілотники підпалили нафтобазу в Ростовській області. Як заявив губернатор регіону Василь Голубєв, БПЛА атакували південний схід області.

За його словами, силами ППО атаку нібито було відбито, «внаслідок падіння уламків» на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Російські телеграм-канали викладають фото і відео, на якому видно палаючий резервуар і стовп диму.

“ЗСУшні БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області. Зараз там пожежа”, “Горить нафтобаза в місті Пролетарськ. На неї була атака дронів”, “Паливо загорілося, інформації про постраждалих немає”, – йдеться в повідомленнях місцевих телеграм-каналів.