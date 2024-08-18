Кримінал

У Ростовській області після атаки БПЛА горить нафтобаза
18 Серпня 2024 08:57
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нпз, росія
У Ростовській області РФ після атаки безпілотників виникла пожежа на нафтобазі / Фото з соцмереж

Безпілотники підпалили нафтобазу в Ростовській області. Як заявив губернатор регіону Василь Голубєв, БПЛА атакували південний схід області.

За його словами, силами ППО атаку нібито було відбито, «внаслідок падіння уламків» на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Російські телеграм-канали викладають фото і відео, на якому видно палаючий резервуар і стовп диму.

“ЗСУшні БПЛА атакували нафтобазу в Ростовській області. Зараз там пожежа”, “Горить нафтобаза в місті Пролетарськ. На неї була атака дронів”, “Паливо загорілося, інформації про постраждалих немає”, – йдеться в повідомленнях місцевих телеграм-каналів.


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