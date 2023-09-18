У Росії з’явилися проблеми з отриманням дронів із Китаю – ЗМІ

Запроваджені владою Китаю обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їх постачання до Росії і спричинили дефіцит складників, наприклад, тепловізорів. Продавці китайських дронів намагаються налагодити паралельний імпорт, але стикаються з протидією, у тому числі й у Казахстані, де днями посилили процедуру ввезення, пишуть росЗМІ.

Великі російські виробники дронів встигли створити запаси запчастин та сподіваються, що їхні постачальники в Китаї зможуть отримати ліцензії на експорт до Росії та дозвіл митної служби. Проте їхнє оформлення може тривати до року. Для цього необхідно довести, що безпілотник не буде використаний у військових цілях та надати інформацію про кінцевого одержувача.

Якщо китайський експортер порушить вимоги ліцензії, то йому загрожує адміністративна відповідальність, а в разі навмисного порушення – кримінальна.

З 1 вересня 2023 року Китай на два роки обмежив експорт дронів, що мають вагу понад чотири кілограми і максимальну злітну масу від семи кілограмів із тривалістю польоту понад 30 хвилин, здатні літати за межами природної видимості операторів, перевозити обʼєкти та скидати їх на землю.