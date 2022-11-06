Політика

У Росії звільняють військове командування через невдачі на полі бою – британська розвідка

6 Листопада 2022 11:19
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росія

3 листопада 2022 року генерал-майора Олександра Лінькова призначено тимчасово виконуючим обов’язки командувача військами Центрального військового округу Росії. Ліньков змінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було звільнено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Якщо підтвердиться, це стане результатом серії звільнень старшого російського військового командування з початку вторгнення в лютому 2022 року. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року.

Лапіна широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як чеченський лідер Рамзан Кадиров, так і глава Вагнера Євген Пригожин.

Ці звільнення є зразком звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба ізолювати та відвести провину від російського вищого керівництва всередині країни.


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