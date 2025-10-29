У росії знищено підполковника ОМОН “Обєрєг”, причетного до злочинів проти цивільних на Київщині — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що 25 жовтня 2025 року на території Кемеровської області РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував підполковник поліції Мазжерін Веніамін Володимирович — військовослужбовець спецпідрозділу ОМОН «Обєрєг» управління Росгвардії по Кемеровській області.

За даними розвідки, підрозділ «Обєрєг» був причетний до вчинення тяжких воєнних злочинів і геноциду українського населення на Київщині під час окупації у лютому–березні 2022 року. На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальні провадження проти військовослужбовців підрозділу за порушення законів та звичаїв війни.

ГУР нагадує, що ще у квітні 2022 року його фахівці поіменно ідентифікували учасників підрозділу «Обєрєг» і спланували заходи, спрямовані на притягнення винних до відповідальності. У повідомленні підкреслюється принципова позиція: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

