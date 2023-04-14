Кримінал

У Росії зареєстрували понад 3400 осіб із військовою інвалідністю після початку вторгнення в Україну

14 Квітня 2023 09:13
10
читать на русском →
російські військові

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у федеральному реєстрі інвалідів Росії зареєструвалося понад 3400 осіб, які мають інвалідність внаслідок бойової травми. Увагу на цю статистику звернуло видання «Медіазона».

Дані про кількість людей із військовою інвалідністю, що зросла, опубліковані на сайті реєстру, вони охоплюють період до 1 квітня 2023 року.

До цієї категорії, як зазначає видання, потрапляють лише ті, хто зазнав травми на війні. Військова інвалідність встановлюється комісією, а оформлення може тривати місяцями, через що це число не дорівнює числу тяжко поранених на фронті. При цьому травми, отримані на військовій службі, але не пов’язані з бойовими діями, належать до іншої категорії.

До початку повномасштабної війни проти України кількість людей, які живуть із військовою інвалідністю, у Росії скорочувалася на кілька тисяч щороку.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Квітня 2023 09:37
63

Британська військова розвідка: ЗСУ організовано відходять із позицій у Бахмуті
14 Квітня 2023 10:12
10

СБУ затримала шпигуна, який шукав “слабкі місця” на українсько-російському кордоні
14 Квітня 2023 09:27
11

Нафтогаз розпочав підготовку до наступного опалювального сезону
14 Квітня 2023 08:44
20

Внаслідок обстрілів на Харківщині поранень зазнали 4 людини
14 Квітня 2023 08:09
62

В Мінкульті не розуміють, чому падає трафік телемарафону
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки