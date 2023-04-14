У Росії зареєстрували понад 3400 осіб із військовою інвалідністю після початку вторгнення в Україну

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у федеральному реєстрі інвалідів Росії зареєструвалося понад 3400 осіб, які мають інвалідність внаслідок бойової травми. Увагу на цю статистику звернуло видання «Медіазона».

Дані про кількість людей із військовою інвалідністю, що зросла, опубліковані на сайті реєстру, вони охоплюють період до 1 квітня 2023 року.

До цієї категорії, як зазначає видання, потрапляють лише ті, хто зазнав травми на війні. Військова інвалідність встановлюється комісією, а оформлення може тривати місяцями, через що це число не дорівнює числу тяжко поранених на фронті. При цьому травми, отримані на військовій службі, але не пов’язані з бойовими діями, належать до іншої категорії.

До початку повномасштабної війни проти України кількість людей, які живуть із військовою інвалідністю, у Росії скорочувалася на кілька тисяч щороку.