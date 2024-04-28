У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки

Уряд РФ опублікував постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку. Згідно з планом, розроблення реєстру має завершитися до 31 жовтня 2024 року, а з 1 листопада Міноборони РФ почне його повноцінно використовувати, зокрема розсилаючи призовникам електронні повістки.

Повідомлення військовозобов’язаним про всі нові записи в реєстрі надходитимуть через Держпослуги. Зокрема, це відомості про взяття на військовий облік і зняття з нього, направлення повістки і тимчасові обмежувальні заходи у зв’язку з її відправленням.

Електронна повістка вважатиметься врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. Після доставки повістки призовнику автоматично закриють виїзд із Росії. Якщо призовник не з’явиться до військкомату протягом 20 днів, йому заборонять оформляти закордонний паспорт, реєструвати ІП, ставати самозайнятим.