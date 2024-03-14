У Росії впав вертоліт: є загиблі

У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.

Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура РФ, російські Telegram-канали, передає УП.

“За попередніми даними, причина події − несправність двигуна”.

Падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

Мі-8 перевізника “Дальньорєчєнськ Авіа” перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом “посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан”.

На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.

Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.