У Росії розбився носій “Кинджалів” МіГ-31: що відомо про авіакатастрофу

У РФ заявили про аварію винищувача МіГ-31, який здатен нести гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М “Кинджал”. Авіакатастрофа сталася у Липецькій області.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

За попередніми даними, винищувач МіГ-31 зазнав авіакатастрофи близько 19:20 у лісовому масиві Чаплигінського району Липецькій області. Екіпажу нібито вдалося катапультуватися, на місці падіння літака спалахнула пожежа.

Реклама

Реклама

Літак зазнав аварії під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту, який проводили без боєкомплекту.

Винищувач МіГ-31: довідка

МіГ-31 — призначений для перехоплення й знищення повітряних цілей на невеликих, середніх і великих висотах. Літак здатний виконувати бойові завдання цілодобово за різних погодних умов і ефективний навіть за наявності активних і пасивних РЕП та застосування помилкових теплових цілей.

Винищувач має засоби радіоелектронної боротьби в інфрачервоному й радіолокаційному діапазонах. Він може діяти в інформаційно-керованому режимі за підтримки автоматизованої наземної цифрової системи управління, що дозволяє координувати одночасні дії до чотирьох літаків за умови, що відстань між ними не перевищує 200 км.

Завдяки конструкції та оснащенню МіГ-31 здатний перехоплювати також мало- і малопомітні крилаті ракети, залишаючись складовою частиною ВПС і системи ППО. До його озброєння належать ракети Х-47М “Кинджал” та Р-37.