У Росії повертаються до радянської організації військ, очікують довгої війни, – розвідка Британії

17 січня 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути здійснені в період з 2023 по 2026 рік.

Це включало збільшення до 1,5 мільйона співробітників – збільшення на 11% на додаток до раніше оголошеного розширення до 1,35 мільйона, повідомляє розвідка Британії.

Шойгу також оголосив про відновлення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської епохи організації військ у Західній Росії. Новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону.

Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво дуже високо оцінює ймовірність того, що посилена військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і обладнанням для запланованого розширення.