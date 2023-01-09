У Росії помер розробник ракет “Калібр”

Помер науковий керівник концерну Алмаз-Антей, розробник ракет “Калібр” Павло Камнєв. Йому було 85 років.

«9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”, Герой Праці РФ Павло Іванович Камнєв”, – наводить “Інтерфакс” повідомлення прес-служби концерну.

Згідно з відкритими даними, Павло Камнєв – творець сімейства ракет «Калібр».

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у РФ помер екс-гендиректор Центру ім. Хрунічева Володимир Нестеров, який вів проект створення ракети носія “Ангара”. Раніше помер виробник “Калібрів” генеральний директор “Адміралтейських верфей” Олександр Бузаков.