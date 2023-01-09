Суспільство

У Росії помер розробник ракет “Калібр”

9 Січня 2023 18:42
86
росія

Помер науковий керівник концерну Алмаз-Антей, розробник ракет “Калібр” Павло Камнєв. Йому було 85 років.

«9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”, Герой Праці РФ Павло Іванович Камнєв”, – наводить “Інтерфакс” повідомлення прес-служби концерну.

Згідно з відкритими даними, Павло Камнєв – творець сімейства ракет «Калібр».

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у РФ помер екс-гендиректор Центру ім. Хрунічева Володимир Нестеров, який вів проект створення ракети носія “Ангара”. Раніше помер виробник “Калібрів” генеральний директор “Адміралтейських верфей” Олександр Бузаков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2023 18:09
245

Росіяни розпочали потужний штурм Соледара
9 Січня 2023 20:50
102

ДПСУ підтвердила загибель начштабу спецназу прикордонної служби
9 Січня 2023 18:30
81

Вечірнє зведення Генштаба ЗСУ
9 Січня 2023 17:27
88

З тіла бійця ЗСУ хірург дістав гранату ВОГ, що не розірвалася
9 Січня 2023 16:37
91

Британія веде переговори про постачання Україні танків “Челленджер 2” – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
усі думки