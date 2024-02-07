У Росії планують збудувати нову базу для вагнерівців – британська розвідка

У Ростовській області побудують основну базу для найманців ПВК «Вагнер», де також розмістять новий добровольчий корпус Росгвардії, що непрямо підтверджує підпорядкування їй угруповання.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, передає Укрінформ.

У британській розвідці зазначили, що новий командир ПВК «Вагнера» Антон «Лотос» Єлізаров записав перше відеозвернення після загибелі засновника угруповання Євгена Пригожина та колишнього польового командира Дмитра «Вагнера» Уткіна в авіакатастрофі у серпні минулого року, в якому детально описав розташування нової штаб-квартири угруповання у Козацьких Лагерях Ростовської області, поряд із казармами 150-ї мотострілецької дивізії РФ.

Єлізаров також стверджував, що на новій базі угруповання буде розміщений новий Добровольчий корпус Росгвардії, що непрямо підтверджує підпорядкування ПВК Росгвардії.

У Міноборони Британії вважають, що Росгвардія, ймовірно, готує новий добровольчий корпус з досвідчених бійців ПВК «Вагнера» для посилення воєнних зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці.

«Російська держава, ймовірно, санкціонувала будівництво нової бази ПВК «Вагнер» та, ймовірно, вважає, що підпорядкувавши угруповання Росгвардії, вона усунула будь-яку потенційну загрозу, яку ПВК може становити для безпеки російського режиму», – вважають у британській розвідці.