У Росії оштрафували юну харків’янку за статус “Все буде Україна” у месенджері

Комісія у справах неповнолітніх Новомосковська Тульської області РФ оштрафувала на 15 тисяч рублів 16-річну біженку з Харкова, яка поставила статус у Telegram на підтримку України.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Дівчину визнали винною за статтею про «дискредитацію» російської армії. Її звинувачують за фразу «Разом до перемоги, все є і буде Україна», яку вона написала у статусі месенджера.

Місцеві телеграм-канали також пишуть, що на батька дівчини склали протокол про невиконання батьками неповнолітніх обов’язків щодо утримання та виховання.