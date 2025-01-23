У Росії образилися на погрози Трампа Москві

Погрози президента США Дональда Трампа, спрямовані на те, щоб змусити Москву припинити війну в Україні, погано сприйняли деякі російські політики і пропагандисти. Мовляв, така тактика не обіцяє нічого хорошого для ймовірної угоди. Риторику Трампа назвали “нешанобливою” та “образливою”.

Про це пише агенція Reuters.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, запровадить нові санкції, податки і тарифи проти Росії, економіка якої, за його словами, зазнає краху, і проти союзників Москви, якщо Путін не укладе угоду про припинення конфлікту “найближчим часом”.

Путін і Трамп ще не говорили телефоном з моменту інавгурації. Зв’язки з новою адміністрацією перебувають на ранній стадії, тож Кремль «применшив загрозу Трампа, заявивши, що не бачить тут якихось особливо нових елементів».

“Ми уважно фіксуємо всі нюанси. Ми як і раніше готові до діалогу, про це неодноразово говорив президент Путін – до рівноправного діалогу, до взаємоповажного діалогу”, – прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Заступник голови верхньої палати російського парламенту Костянтин Косачов зазначив, що Трамп не висунув жодних вимог до України в тому ж пості на Truth Social та зазначив, що рівень розуміння президентом США причин, поточного стану і перспектив вирішення української кризи “нижче плінтуса, що не може не викликати жалю і занепокоєння”.

Російські військові блогери також висловили обурення. Воєнкор Котенок, назвав заяву Трампа “образливою, зарозумілою і самовдоволеною”. Інший воєнний кореспондент Олександр Коц, припустив, що припинення вогню на Близькому Сході дало Трампу недоречне відчуття всемогутності.

“Росія – це не сектор Газа. І починати діалог з ультиматумів – не найбільш далекоглядний крок з боку лідера, який претендує на роль миротворця. Москва ніколи не погодиться на будь-які угоди, продиктовані шантажем і погрозами”, – написав Коц.

Сергій Марков, колишній радник Кремля, сказав, що поки що дії Трампа свідчать про те, що він не зможе принести мир в Україну, а пропагандист Володимир Соловйов заявив, що погрози Трампа доводять, що він є ворогом.