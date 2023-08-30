Суспільство

У Росії не будуть проводити розслідування загибелі Пригожина

30 Серпня 2023 10:56
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авіакатастрофа, пригожин

Росія не збирається проводити за міжнародними правилами розслідування щодо авіакатастрофи літака Embraer, в якій загинув ватажок терористів Євген Пригожин. 

Про це пише Reuters.

Як зазначається, керівник авіаційної бригади CENIPA Марсело Морено надіслав в РФ лист з питанням, чи буде Росія розпочати розслідування щодо авіакатастрофи.

Згодом РФ надіслала відповідь від Міждержавного авіаційного комітету РФ, в якій йдеться про те, що російська сторона не планує наразі розпочинати розслідування.

Цікаво і те, що колишні слідчі звернулися до РФ та заявили, що Росія повинна погодити розслідування з CENIPA, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи літака, який, за їхніми словами “має хороші показники безпеки”.

“Я думаю, що це дуже сумно. Я думаю, що це шкодить прозорості російського розслідування”, — сказав у відповідь на відмову РФ американський консультант з авіаційної безпеки та колишній слідчий Джон Кокс.


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