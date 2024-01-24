У Росії намагаються повністю обмежити критику війни проти України — британська розвідка

У Росії влада намагається повністю обмежити критику війни РФ в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Зазначається, що 22 січня Державна Дума Росії обговорила законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, росіян, які відкрито критикують російську армію та “спеціальну військову операцію”.

Крім того, за останні місяці низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.

“У липні 2022 року президент Росії Путін затвердив поправки до закону 2012 року “Про іноземних агентів”, які набули чинності 01 грудня 2022 року. Це законодавство широко використовується для репресій проти опонентів режиму”, — відзначають британські розвідники.

Повідомляється, що, за даними російського моніторингового агентства з прав людини “ОВД-Инфо”, у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані “іноземними агентами”. Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список “іноземних агентів” становив 707 осіб. “Іноземні агенти” включають незалежні російські ЗМІ та правозахисні організації, багато з яких були змушені працювати за межами Росії.

“Це законодавство, найімовірніше, спрямоване на те, щоб стримати і змусити замовкнути антивоєнну опозицію. Цей нещодавній законопроект у поєднанні із заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, мають на меті повністю обмежити критику війни”, — йдеться у звіті британських розвідників.