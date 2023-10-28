У Росії масово порушують справи проти ухилянтів з Середньої Азії

У Москві порушили 22 кримінальні справи за фактом ухилення від військової служби уродженцями Центральної Азії. Про це повідомляє Слідчий комітет.

Йдеться про призовників, які раніше набули російського громадянства. Правоохоронці розшукують можливих ухилянтів. Якщо з’ясується, що вони справді не хотіли виконувати військовий обов’язок, їх можуть позбавити громадянства.

Понад 80 осіб, які раніше отримали громадянство, направлені на службу до Збройних сил Росії.

До кінця цього року на термінову службу призивають росіян віком від 18 до 27 років. З 1 січня 2024 року стеля призовного віку підніметься до 30 років.

Кримінальна стаття за ухилення від військової служби передбачає до двох років колонії.