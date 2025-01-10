У Бундестазі почали перевірку після того, як Маск підтримав ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини”

Адміністрація Бундестагу почала перевірку після того, як мільярдер Ілон Маск висловив підтримку ультраправій популістській партії “Альтернатива для Німеччини” напередодні парламентських виборів у ФРН, повідомляє Die Welt.

Чиновники перевіряють, чи не порушують висловлювання Маска закон про політичні партії Німеччини. “Адміністрація Бундестагу зараз прояснює обставини у цій справі”, – заявили в парламенті ФРН.

Як зазначає Die Welt, Ілон Маск відкрито рекламує АдН у своїй соцмережі Х. Неурядова організація LobbyControl вказувала, що публічна бесіда Маска і лідера АдН, кандидатки в канцлери Німеччини Аліс Вайдель, яка відбулася ввечері 9 січня, може розцінюватися як “незаконне партійне пожертвування” і “політична реклама”.

Крім того, бізнесмен публічно заявляв, що “тільки АдН може врятувати Німеччину”. Під час бесіди з Вайдель він повторив цю заяву, а також закликав голосувати за АдН жителів країни, які “хочуть змін”.

Відповідно до закону про політичні партії Німеччини, агітація з боку третіх осіб вважається партійним пожертвуванням, пояснює Die Welt. При цьому такі пожертвування заборонені з країн, що не входять до ЄС.

Раніше Газета Financial Times писала, що Європейські демократії зіткнулися з новою загрозою впливу і дезінформації. Ілон Маск, власник Х, використовує свою платформу для очорнення неугодних йому лідерів і просування ультраправих поглядів і політиків.