Політика

У Бундестазі почали перевірку після того, як Маск підтримав ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини”
10 Січня 2025 07:44
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Анонс подкасту Ілона Маска з лідером АдН Аліс Вайдель / x/elonmusk
Анонс подкасту Ілона Маска з лідером АдН Аліс Вайдель / x/elonmusk

Адміністрація Бундестагу почала перевірку після того, як мільярдер Ілон Маск висловив підтримку ультраправій популістській партії “Альтернатива для Німеччини” напередодні парламентських виборів у ФРН, повідомляє Die Welt.

Чиновники перевіряють, чи не порушують висловлювання Маска закон про політичні партії Німеччини. “Адміністрація Бундестагу зараз прояснює обставини у цій справі”, – заявили в парламенті ФРН.

Як зазначає Die Welt, Ілон Маск відкрито рекламує АдН у своїй соцмережі Х. Неурядова організація LobbyControl вказувала, що публічна бесіда Маска і лідера АдН, кандидатки в канцлери Німеччини Аліс Вайдель, яка відбулася ввечері 9 січня, може розцінюватися як “незаконне партійне пожертвування” і “політична реклама”.

Крім того, бізнесмен публічно заявляв, що “тільки АдН може врятувати Німеччину”. Під час бесіди з Вайдель він повторив цю заяву, а також закликав голосувати за АдН жителів країни, які “хочуть змін”.

Відповідно до закону про політичні партії Німеччини, агітація з боку третіх осіб вважається партійним пожертвуванням, пояснює Die Welt. При цьому такі пожертвування заборонені з країн, що не входять до ЄС.

Раніше Газета Financial Times писала, що Європейські демократії зіткнулися з новою загрозою впливу і дезінформації. Ілон Маск, власник Х, використовує свою платформу для очорнення неугодних йому лідерів і просування ультраправих поглядів і політиків.


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