У російському Якутську на виставці військової техніки у танку загинув 16-річний підліток

У Якутську 16-річний підліток загинув на території виставки військової техніки музею «Россия – моя история». Його притиснуло рухомою металевою деталлю танка.

Про загибель підлітка повідомив мер Якутська Євгеній Григор’єв. За його словами, дитину притиснуло важкою металевою рухомою деталлю танка після того, як вона залізла всередину бойової машини.

У прокуратурі Якутська заявили, що розпочали перевірку. За попередніми даними, перебуваючи на території історичного парку з експозицією військової техніки, підліток 2009 року народження проник усередину танка через нижній люк. Після падіння однієї з конструкцій він отримав травму, від якої загинув на місці.

Реклама

Реклама

Слідче управління Слідчого комітету РФ по Республіці Саха (Якутія) порушило кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності».

Телеграм-канал ASTRA також нагадав, що у квітні 2025 року в Комсомольську-на-Амурі дитина загинула після того, як її смертельно притиснуло кришкою люка бронетранспортера на виставці трофейної техніки ЗСУ.