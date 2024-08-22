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У російському порту “Кавказ” на Кубані пролунали вибухи, у небі чорний дим
22 Серпня 2024 17:19
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росія
По российскому порту "Кавказ" на Кубани, вероятно, был прилет / Фото: ТГ-канал Крымский ветер

Жителі окупованої Керчі повідомляють у соцмережі, що на Таманському півострові в порту “Кавказ” українською ракетою нібито підірвано пором. Про це повідомляють російські пабліки.

Імовірно, на поромі були цистерни з паливом. Наразі в анексованому Криму звучить повітряна тривога, Керченський міст перекрито.

Як повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”, у порту “Кавказ” є влучання в пором “Акватрейдер”, який був завантажений цистернами з паливом.

UPD 17:30 В Оперштабі Кубані підтвердили, що пошкоджено залізничний пором із паливними цистернами в порту.

Це не перший приліт по даному порту, наприкінці травня цього року Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту “Кавказ” у Краснодарському краї РФ.

Тоді ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту.


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