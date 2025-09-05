У російській Рязані після атаки дронів знову спалахнув НПЗ

У ніч на 5 вересня в Рязані на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа після атаки безпілотників. Полум’я було видно практично з усіх районів міста, а в небо здіймалися стовпи густого диму.

За даними Telegram-каналу Supernova+, удару зазнала установка ЕЛОУ-АВТ-6, здатна переробляти близько 6 млн тонн нафти на рік.

Реклама

Реклама

Пожежа на рязанському НПЗ / Фото з соцмереж

Також уночі була атакована нафтобаза в окупованому Луганську. Загоряння сталося на об’єкті по вулиці Руднєва.

Партизанський рух “Атеш” повідомляв про проведення розвідки цього вузла, через який армія РФ забезпечує пальним війська на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямках.

Пожежа на нафтобазі в Луганську / Фото з соцмереж

Систематичні удари Сил оборони України по російських нафтобазах і НПЗ вже призводять до серйозних наслідків. У Криму бензин на частині АЗС зник повністю, на інших з’являється лише епізодично.

Перебої з паливом зафіксовані і в інших регіонах РФ: у Забайкаллі на АЗС погасли цінники для АІ-95, а залишки цього бензину відпускають лише корпоративним клієнтам. У Владивостоці в дефіциті опинилися одразу дві марки — АІ-92 та АІ-95.