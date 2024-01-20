У Ромнах Сумської області побилися голова РВА та мер міста

На Сумщині мер міста і начальник РВА влаштували бійку.

Інцидент за участі міського голови Олега Стогнія та начальника РВА Дениса Ващенка стався у місті Ромни, пише Данкор.

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Мер Ромен Олег Стогній:

“НАЧАЛЬНИК РОМЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОБИВ ЖІНКУ (працівницю виконкому) та НАНІС ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

Повідомляю, що о 10:00 год. біля Алеї Слави розпочалися невідомі будівельні роботи та масове скупчення людей.

Я, як міський голова, вийшов поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів, адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував.

Як виявилося, політичну акцію очолював Начальник військової адміністрації, який користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться.

У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому.

Вищевказаний посадовець, не стримуючись наносив удари в обличча мені та працівниці Виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу.

Постраждала працівниця відділу з питань внутрішньої політики, яка виконувала свої посадові обов’язки – мати трьох дітей. Підіймати руку на жінку – це взагалі аморально, а тим більше, коли це робить керівник цілого району, який повинен захищати права і свободи кожного мешканця.

Особливої ганьби цьому інциденту додає те, що цей «чоловік» – голова Роменської РДА.

Наразі жінка госпіталізована та отримує медичну допомогу. Це все зафіксовано на відео, яке я додаю до цього допису.

Правоохоронні органи зафіксували обставини цієї події: побиття працівника, нанесені мені удари.

Дорогі мешканці, ми живемо у суспільстві, яке хоче жити згідно з європейською моделлю, за цивілізованими стандартами моралі та права. Так от, у такому суспільстві не прийнято опускатися до рівня аргументів «пацана на районі». Не можна робити те, що негативно впливає на імідж громади та держави, підриває інституцію чи дискредитує владу”.

Начальник Роменьскої РВА Денис Ващенко:

“Приберіть це бля…….во. Так голова громади стогній звертається до працівників поліції, щоб ті вигнали батьків наших загиблих героїв з Алеї Слави.

Після цього інциденту, він робить відеозвернення і говорить, що я побив його та ще якусь жінку! І Президент за це, мене повинен звільнити.

З даного відео, думаю, що всім буде зрозуміло як поводить себе міський голова і кого захищав Ващенко!”