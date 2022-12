У різних містах світу напередодні вимикали підсвітку на знак солідарності з Україною

У багатьох містах Європи та Америки напередодні на заклик президента України пройшла символічна акція солідарності з Україною – там ненадовго відключали підсвічування будівель або ялинок.

Мета цієї акції – привернути увагу до збирання коштів на 1000 генераторів для лікарень та шкіл України, енергетичну систему якої розбомбила Росія.

До акції, зокрема, приєдналися Європейська комісія у Брюсселі, Прага та знаменитий Альберт-хол у Лондоні.

Russia continues to strike energy infrastructure to plunge Ukraine in the dark.



Dear @ZelenskyyUa, you called on the world to turn off the lights tonight in solidarity with the Ukrainian people.



To kindle a glimmer of light into their hearts

⁰We have heard you#LightUpUkraine pic.twitter.com/QnVBLFGDgZ