У різдвяну ніч група ухилянтів намагалася здолати Тису

О першій годині у ніч на Різдво прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків з гумовим човном.

Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, серед затриманих – закарпатець, вінничанин та іванофранківець, які планували переплисти в Угорщину. Чоловіки зізналися, що за «нелегальний тур» двоє з них заплатили переправнику по $6 тисяч, третій віддав – $5 тисяч.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, справи скеровано до суду. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправляння осіб через кордон.

“Загалом, у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону припинили 28 спроб порушення держрубежу, у результаті чого затримали 46 порушників кордону”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.