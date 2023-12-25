Кримінал

У різдвяну ніч група ухилянтів намагалася здолати Тису

25 Грудня 2023 14:00
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ухилянти

О першій годині у ніч на Різдво прикордонники Мукачівського загону затримали трьох чоловіків з гумовим човном.

Як повідомили в пресслужбі ДПСУ, серед затриманих – закарпатець, вінничанин та іванофранківець, які планували переплисти в Угорщину. Чоловіки зізналися, що за «нелегальний тур» двоє з них заплатили переправнику по $6 тисяч, третій віддав – $5 тисяч.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, справи скеровано до суду. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправляння осіб через кордон.

“Загалом, у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону припинили 28 спроб порушення держрубежу, у результаті чого затримали 46 порушників кордону”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.


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