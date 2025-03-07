Кримінал

У Рівному затримали жінку, яка планувала підірвати ТЦК
7 Березня 2025 13:29
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СБУ затримала жительку Вінниці / Фото: Офіс Генерального прокурора
СБУ затримала жительку Вінниці / Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали жительку Вінниці, яка на замовлення російських спецслужб планувала підірвати будівлю територіального центру комплектування в Рівному.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінку завербували в одному із проросійських Telegram-каналів. Вона приїхала до Рівного, провела розвідку, а наступного дня забрала саморобну вибухівку й підготувала її до використання.

“Вона забрала в обумовленому з представником РФ місці саморобний вибуховий пристрій, привела його в бойову готовність та намагалася доставити громадським транспортом до замовленого приміщення. Активувати вибухівку мав представник спецслужб РФ дзвінком на мобільний телефон, який був приєднаний до пристрою”, – повідомили у прокуратурі.

СБУ затримала підозрювану до того, як вона змогла реалізувати задум. Жінку взяли під варту та оголосили їй підозру в державній зраді.


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