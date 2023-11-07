У Рівненській області зафіксували новий підвид COVIDу

На території Дубенського району Рівненської області зафіксували новий підвид штаму “Омікрон” – “Арктур”.

Про це повідомили начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

“Це субваріант COVID-штаму “Омікрон”, який співпадає з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі. Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, переважає і в Сполучених Штатах Америки. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, більший у 1,2 рази, ніж близький до нього штам “Кракен”, – пояснив Сафонов.

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб каже, що “причин для паніки немає”: цей підвид не є небезпечнішим, ніж попередні штами, а Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює його серйозність як низьку.

“Арктур” викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м’язову слабкість. Однак додався новий симптом – сверблячий кон’юнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше”, – повідомив фахівець.