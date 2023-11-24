У РФ заявили, що вночі Крим атакували 13 українських БпЛА

Російське Міноборони заявило, що вночі 24 листопада ППО РФ нібито збила над окупованим Кримом 13 БпЛА і ще 3 безпілотники – над Волгоградською областю.

Про це повідомляє МО РФ.

“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”.

У російському оборонному відомстві зазначають, що черговими засобами ППО нібито знищено 16 БпЛА, з яких 13 – над Кримським півостровом і три – над територією Волгоградської області.