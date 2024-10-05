Кримінал

У РФ затримано z-блогера “Тринадцятого”, його звинувачують у вживанні наркотиків
5 Жовтня 2024 16:15
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росія
Затримання Єгора Гузенка / Скриншот відео

Z-блогера Єгора «Тринадцятого» Гузенка затримали в Новопавловську Ставропольського краю прямо на міській площі під час святкування Дня міста.

Baza стверджує, що затримали «Тринадцятого» за адміністративною статтею про вживання наркотиків.

2021 року проти Гузенка порушили кримінальну справу про хуліганство. Він, як припускають, вистрілив в обличчя людині з аерозольного пістолета. У 2022 році Гузенко поїхав з-під домашнього арешту на фронт.

Інша представниця Z-табору, Анастасія Кашеварова, звинуватила Тринадцятого в тому, що він збирав гроші «нібито для гуманітарки» та віддавав її силовикам на Донбасі за заступництво. За словами Кашеварової, у бойових діях Гузенко ніколи не брав участі, а гроші витрачав на наркоту.


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