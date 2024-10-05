У РФ затримано z-блогера “Тринадцятого”, його звинувачують у вживанні наркотиків

Z-блогера Єгора «Тринадцятого» Гузенка затримали в Новопавловську Ставропольського краю прямо на міській площі під час святкування Дня міста.

Baza стверджує, що затримали «Тринадцятого» за адміністративною статтею про вживання наркотиків.

«Я ваш рот е*ал мусорской!»:

Под веселую музыку полиция скрутила и избила военкора «Тринадцатого». pic.twitter.com/7am8BlzEK1 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) October 5, 2024

2021 року проти Гузенка порушили кримінальну справу про хуліганство. Він, як припускають, вистрілив в обличчя людині з аерозольного пістолета. У 2022 році Гузенко поїхав з-під домашнього арешту на фронт.

Інша представниця Z-табору, Анастасія Кашеварова, звинуватила Тринадцятого в тому, що він збирав гроші «нібито для гуманітарки» та віддавав її силовикам на Донбасі за заступництво. За словами Кашеварової, у бойових діях Гузенко ніколи не брав участі, а гроші витрачав на наркоту.