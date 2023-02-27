У РФ влада прозвітувала про ремонт двері вуличного туалету матері мобілізованого

У Краснодарському краї муніципальна адміністрація прозвітувала про допомогу матері мобілізованого на війну проти України – місцевій мешканці відремонтували двері у вуличному туалеті. Через кілька годин запис у паблиці було видалено.

“Помітно соромлячись, жінка показала на відірвані вітром двері вуличного туалету”, – йшлося у публікації у групі адміністрації Червоноармійського району “ВКонтакте”. У пості зазначено, що матері мобілізованих двері полагодили “без зайвих розмов”.

Через чотири години, коли про цю історію написав ряд ЗМІ та телеграм-каналів, запис у паблиці “МЦУ МО Червоноармійський район” видалили без пояснення причин.